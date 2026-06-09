Resmi Gazete’de yayımlanan karar, özellikle yıllık izin hesabında hafta tatillerini de izin süresine dahil eden işyerleri açısından büyük önem taşıyor.

Dosyada yer alan bilgilere göre, bir işçinin toplam 28 günlük yıllık izin hakkı bulunuyordu. İşveren tarafından sunulan kayıtlarda işçinin iki farklı dönemde toplam 28 gün izin kullandığı belirtildi. Ancak Yargıtay incelemesinde, izin tarihleri arasında toplam 4 hafta tatili günü bulunduğu tespit edildi.

Yüksek Mahkeme, İş Kanunu’nun 56. maddesine dikkat çekerek, yıllık izin süresine denk gelen hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil günlerinin izin süresinden sayılamayacağını vurguladı. Bu nedenle işçinin gerçekte 24 gün izin kullandığına hükmedildi.

Kararla birlikte işçinin kullanmadığı 4 günlük yıllık izin hakkının bulunduğu kabul edildi. Yargıtay ayrıca, yıllık izinlerin kullandırıldığını ispat yükümlülüğünün işverene ait olduğunu da hatırlattı.

Kararda, işyerinde haftada 6 gün çalışma sistemi bulunduğu için hafta tatilinin haftada 1 gün olarak hesaplandığı belirtildi. Kullanılmayan izin ücretinin ise iş sözleşmesinin sona ermesi halinde talep edilebileceği ifade edildi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren bu emsal kararın, işyerlerinde yıllık izin uygulamalarında yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.