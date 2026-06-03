Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Haziran 2026 dönemine özel hazırladığı finansman kampanyasını duyurdu. Elektrikli araç dönüşümünü hızlandırmayı hedefleyen kampanya kapsamında T10X ve T10F modellerinde sıfır faizli kredi desteği ve ücretsiz şarj avantajları sunuluyor.

Hem bireysel kullanıcıları hem de şirketleri kapsayan kampanya, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için dikkat çekici fırsatlar içeriyor.

1 Milyon TL'ye Kadar Sıfır Faiz Desteği

Togg'un yeni kampanyasında T10F V2 ve 4More donanım paketlerinde 1 milyon TL'ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.

Bu finansman seçeneğinde aylık ödeme tutarı yaklaşık 83 bin 300 TL olarak hesaplanıyor.

Benzer avantajlar T10X modelinde de geçerli. T10X V2 donanımında 750 bin TL kredi için aylık 62 bin 500 TL ödeme planı sunulurken, T10X 4More versiyonunda ise 1 milyon TL kredi için sıfır faiz desteği veriliyor.

48 Aya Varan Vade Seçenekleri

Daha uzun vadeli ödeme planı tercih eden kullanıcılar için de çeşitli finansman paketleri bulunuyor. T10X ve T10F modellerinin V1 paketlerinde 1,3 milyon TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor. Bu seçeneklerde vade süresi 48 aya kadar uzatılırken, aylık taksitler yaklaşık 58 bin TL seviyelerinden başlıyor.

Sadece 569 Bin TL Peşinatla Togg Sahibi Olma Fırsatı

Kampanyanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise düşük peşinat avantajı oldu. Togg'un giriş seviyesi modeli olan T10X V1 RWD Standart Menzil versiyonunda, 1 milyon 300 bin TL kredi kullanılması halinde ödenecek peşinat yaklaşık 569 bin TL seviyesine kadar düşüyor.

Bu sayede daha düşük nakit birikimiyle yerli elektrikli otomobil sahibi olmak mümkün hale geliyor.

Kurumsal Müşterilere Tam Finansman Desteği

Togg, filo yatırımı yapmak isteyen şirketlere de önemli avantajlar sunuyor. Kurumsal müşteriler için yüzde 100 finansman desteği sağlanırken, 3 milyon 200 bin TL'ye kadar kredi kullanılabiliyor.

Şirketler için vadeler 48 aya kadar uzatılabilirken, aylık ödemeler seçilen modele göre 62 bin TL ile 134 bin TL arasında değişiyor.

6 Ay Boyunca Ücretsiz Şarj İmkanı

Haziran kampanyasından yararlanarak Togg satın alan kullanıcılar, araç tesliminin ardından 6 ay boyunca ücretsiz şarj desteği alabilecek.

Bu avantaj, elektrikli araç kullanım maliyetlerini önemli ölçüde azaltırken kullanıcıların elektrikli mobiliteye geçişini de kolaylaştırıyor.

Haziran 2026 Güncel Togg Fiyatları

Togg T10X

T10X V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 869 bin 48 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 179 bin 668 TL

T10X V2 4More Obsidiyen: 3 milyon 218 bin 57 TL

Togg T10F

T10F V1 RWD Standart Menzil: 1 milyon 884 bin 980 TL

T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2 milyon 195 bin 600 TL

T10F V2 4More: 3 milyon 217 bin 857 TL

Elektrikli Araç Pazarında Rekabet Kızışıyor

Togg'un açıkladığı yeni kampanya, Türkiye'de elektrikli araç pazarındaki rekabeti daha da artıracak gibi görünüyor. Sıfır faizli kredi, düşük peşinat ve ücretsiz şarj desteği gibi avantajlar, yerli otomobilin satışlarına önemli katkı sağlayabilecek unsurlar arasında gösteriliyor.