5 AYLIK ENFLASYONLA ZAM ORANI %16,60
TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranları şöyle oluştu:
Ocak %4,84 – Şubat %2,96 – Mart %1,94 – Nisan %4,18 – Mayıs %1,71.
Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %16,60 olarak netleşti.
KRİTİK VERİ: HAZİRAN ENFLASYONU
Zam oranını kesinleştirecek son veri Haziran ayı enflasyonu olacak.
- TÜİK açıklama tarihi: 3 Temmuz 2026
Bu veriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı kesinleşecek ve Temmuz maaş zammı ortaya çıkacak.
BEKLENTİLER %18 BANDINI İŞARET EDİYOR
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran enflasyonunun yaklaşık %1,36 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.
Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde:
- 6 aylık toplam zam oranı: %18,19
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?
Mevcut en düşük emekli maaşı: 20.000 TL
Olası hesaplamalara göre:
- %16,60 senaryosu → 23.320 TL
- %18,19 senaryosu → 23.638 TL
Temmuz 2026 emekli zammı için tablo büyük ölçüde netleşmiş durumda. Gözler artık sadece Haziran enflasyonunda. Açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı yeni maaş kesinleşecek.