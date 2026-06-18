5 AYLIK ENFLASYONLA ZAM ORANI %16,60

TÜİK verilerine göre yılın ilk 5 ayında gerçekleşen enflasyon oranları şöyle oluştu:

Ocak %4,84 – Şubat %2,96 – Mart %1,94 – Nisan %4,18 – Mayıs %1,71.

Bu verilerle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 5 aylık zam oranı %16,60 olarak netleşti.

KRİTİK VERİ: HAZİRAN ENFLASYONU

Zam oranını kesinleştirecek son veri Haziran ayı enflasyonu olacak.

TÜİK açıklama tarihi: 3 Temmuz 2026

Bu veriyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon oranı kesinleşecek ve Temmuz maaş zammı ortaya çıkacak.

BEKLENTİLER %18 BANDINI İŞARET EDİYOR

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre Haziran enflasyonunun yaklaşık %1,36 seviyesinde gerçekleşebileceği öngörülüyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde:

6 aylık toplam zam oranı: %18,19

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE OLUR?

Mevcut en düşük emekli maaşı: 20.000 TL

Olası hesaplamalara göre:

%16,60 senaryosu → 23.320 TL

%18,19 senaryosu → 23.638 TL

Temmuz 2026 emekli zammı için tablo büyük ölçüde netleşmiş durumda. Gözler artık sadece Haziran enflasyonunda. Açıklanacak veriyle birlikte milyonlarca emeklinin alacağı yeni maaş kesinleşecek.