Duygusal Babalar Günü Mesajları

Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana sadece "BABA" derdim. Babalar Günün kutlu olsun canım babacığım.

Baba, sen benim kahramanımsın. Hayatım boyunca yanımda olduğun için sana minnettarım. Seni tüm kalbimle seviyorum.

Hayatın anlamını ve güzelliklerini bana öğreten adam, iyi ki varsın babam.

Sen güçlü bir çınar gibisin. Ne zaman sana yaslansam kendimi güvende hissediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Büyüdükçe seni daha iyi anladım. Emeklerin ve fedakârlıkların için teşekkür ederim.

Kısa ve Anlamlı Babalar Günü Mesajları

İyi ki varsın babacığım. Babalar Günün kutlu olsun.

Bugün başardığım her şey senin eserin.

Biricik babam, seni çok seviyorum.

En zor anımda yanımda olan canım babam, iyi ki hayatımdasın.

Kimse senin kadar merhametli ve güvenilir olamaz.

Özlem Dolu Babalar Günü Mesajları

Seni özleyerek geçirdiğim bu günlerde kıymetini daha iyi anlıyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Mesafeler ne kadar uzak olursa olsun kalbimdeki yerin hep aynı.

Yokluğunda bile sevgini her zaman hissediyorum. İyi ki benim babamsın.

Komik ve Samimi Babalar Günü Mesajları

Çocukken süper kahramanlara inanırdım, sonra seni tanıdım baba!

Hayattaki en büyük sponsorum, danışmanım ve destekçim; Babalar Günün kutlu olsun.

Bütün nasihatlerin için teşekkürler baba. Bazılarını sonunda dinlemeye başladım!

Eşe ve Sevgiliye Babalar Günü Mesajları

Sana baktığımda sadece sevdiğim insanı değil, harika bir babayı da görüyorum. Babalar Günün kutlu olsun sevgilim.

Çocuklarımız için gösterdiğin sevgi ve emek için teşekkür ederim. Seni çok seviyorum.

Gücün, sabrın ve sevgin ailemizi ayakta tutuyor. İyi ki varsın.

Sen sadece benim değil, çocuklarımızın da kahramanısın.

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