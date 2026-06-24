Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın (KMTSO) gerçekleştirilen 34. Meclis Toplantısı, şehrin huzur ve güvenliğinin mimarı olan çok önemli bir konuğu ağırladı. Göreve geldiği ilk günden itibaren suç ve suçlulara karşı açtığı amansız savaşla tanınan, attığı kararlı adımlarla kentteki suç oranlarını gözle görülür şekilde düşüren ve Kahramanmaraş halkına derin bir nefes aldıran İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, toplantıya katılarak iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi. Şehirde asayişi ve huzuru en üst seviyeye çıkaran başarılı çalışmalarıyla takdir toplayan Yiğit, uyuşturucuyla mücadele konusunda da zehir tacirlerine gözdağı veren net ve kararlı mesajlar paylaştı.

"Mücadelemiz Tavizsiz ve Aralıksız Sürecek"

KMTSO Meclisinde kürsüye çıkarak iş insanlarına hitap eden başarılı İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, uyuşturucu illetinin hem gençliği hem de toplumun geleceğini tehdit eden en büyük tehlikelerden biri olduğuna dikkat çekti. Kahramanmaraş’ın güvenliği için emniyet teşkilatının sahada gece gündüz demeden, aralıksız bir mesai harcadığını vurgulayan Yiğit, kentin huzurunu bozmaya çalışanlara hiçbir şekilde geçit verilmeyeceğini belirtti.

Kürsüden kararlılık vurgusu yapan Emniyet Müdürü Yiğit, "Uyuşturucuya ilimizde kesinlikle fırsat vermeyeceğiz. Gençlerimizi bu bataktan korumak için mücadelemizi tavizsiz bir şekilde sürdürmeye kararlıyız" ifadelerini kullanarak, suç odaklarına karşı yürütülen operasyonların artarak devam edeceğinin altını çizdi.