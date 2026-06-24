Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) 34. Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya KMTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri ve iş dünyasının temsilcileri katıldı.

Şehrin ekonomik gündeminin değerlendirildiği toplantıda, üretim, ihracat, yatırım ve istihdam başlıkları masaya yatırıldı. Deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, organize sanayi bölgelerinin mevcut durumu ve yeni yatırım alanları konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca Kahramanmaraş’ın ekonomik potansiyelinin daha etkin kullanılması, işletmelerin finansmana erişimi ve üretim maliyetlerinin azaltılmasına yönelik öneriler de ele alındı. İş dünyasının karşılaştığı sorunların çözümü için kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekildi.

KMTSO Meclis Başkanı M. Hanefi Öksüz’ün yönetiminde gerçekleştirilen toplantıda, şehrin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için ortak akıl ve güçlü dayanışma vurgusu öne çıktı. Toplantı, üyelerin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.