Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Yönetimi, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci’yi ziyaret etti. Federasyon Genel Başkanı Ramiz Çelik öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırıldı.

TBMM’de gerçekleşen buluşmada, Kahramanmaraş’ın deprem sonrası yeniden yapılanma süreci, şehir merkezi ve ilçelerde devam eden çalışmalar, istihdamın artırılması, gençlerin eğitim ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi ile hemşeri dayanışmasının güçlendirilmesine yönelik konular ele alındı.

Görüşmede, Kahramanmaraş’ın sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel potansiyelin daha etkin değerlendirilmesi için yapılabilecek çalışmalar da değerlendirildi. Vahit Kirişci, şehrin güçlü potansiyelinin ortak akıl, iş birliği ve doğru planlamayla daha ileri seviyelere taşınabileceğini ifade etti.

Federasyon yönetimi tarafından Ankara’da yaşayan Kahramanmaraşlıların birlik ve beraberliğini güçlendirmek amacıyla yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi verildi. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden birini ise Ankara’da düzenlenmesi planlanan Kahramanmaraş Tanıtım ve Fuar Günleri oluşturdu.

Federasyon tarafından hazırlanan proje kapsamında, Kahramanmaraş’ın tarihi, kültürel, sanatsal, turistik ve ekonomik değerlerinin başkentte geniş kitlelere tanıtılması hedefleniyor. Proje hakkında kapsamlı bir sunum yapılırken, Kirişci’nin görüş ve önerileri de alındı.

Görüşme sonucunda, 15-18 Ekim 2026 tarihleri arasında Ankara Millet Bahçesi Fuar ve Tanıtım Alanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan Kahramanmaraş Tanıtım ve Fuar Günleri organizasyonu için ilgili makamlar nezdinde yer rezervasyonunun tamamlandığı bildirildi.

Ankara Kahramanmaraş Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Ramiz Çelik, nazik kabulleri ve organizasyona verdiği destek nedeniyle Vahit Kirişci’ye teşekkür ederek, Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağlayacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.