Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, yangın ihbarı 24 Haziran 2026 günü saat 14.52’de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaştı. İhbarın ardından Onikişubat İşletme Müdürlüğü Başkonuş Şefliği ekipleri bölgeye sevk edildi.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 2 ilk müdahale aracıyla müdahale edildi. Ayrıca tedbir amaçlı belediye itfaiyesinden 1 su ikmal aracı desteği talep edildi.

Yaklaşık 10 dakika içerisinde ilk müdahalenin gerçekleştirildiği yangında, toplam 19 personel görev aldı. Hava sıcaklığının 27 derece, rüzgâr hızının ise saatte 33 kilometre olarak ölçüldüğü bölgede tehlikeli yangın koşullarına rağmen ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın saat 15.42’de kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldığı öğrenildi.