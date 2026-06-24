Aksu TV ekranlarında yayınlanan ve izleyicilerin ilgiyle takip ettiği “Artı Eksi” programı, sezon finalini Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Başkonuş Yaylası’ndan gerçekleştirdiği canlı yayınla yaptı.

Her hafta Kahramanmaraş ve Türkiye gündemini farklı bakış açılarıyla ele alan program, sezon boyunca olduğu gibi final yayınında da önemli konu başlıklarını masaya yatırdı. Canlı yayında hem şehir gündemi hem de ülke genelinde yaşanan gelişmeler değerlendirilirken, sezonun öne çıkan olayları ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Programın yorumcuları, hukukçu, araştırmacı gazeteci ve yazar Serdar Erdoğanyılmaz ile Ekonomi Gazetesi Kahramanmaraş Temsilcisi Ali Eskalen, farklı disiplinlerden gelen bilgi ve tecrübeleriyle gündeme ilişkin kapsamlı analizlerde bulundu.

Sadece haberleri aktarmakla kalmayıp olayların perde arkasını, toplumsal etkilerini ve olası sonuçlarını değerlendiren “Artı Eksi”, sezon boyunca izleyicilere farklı perspektifler sunarak dikkat çekti. Program, gündemi sorgulatan ve fikir üreten yayın anlayışıyla Kahramanmaraş’ta önemli bir izleyici kitlesine ulaştı.

Başkonuş Yaylası’nın eşsiz doğası eşliğinde gerçekleştirilen sezon finali yayını, hem program ekibi hem de izleyiciler açısından özel anlara sahne oldu. Doğayla iç içe gerçekleştirilen canlı yayın, ekran başındaki izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Aksu TV’nin sevilen programlarından biri haline gelen “Artı Eksi”, yeni sezonda da Kahramanmaraş ve Türkiye gündemini farklı yönleriyle ele almaya devam edecek. Program ekibi, sezon boyunca kendilerini takip eden izleyicilere teşekkür ederek yeni yayın döneminde yeniden buluşma mesajı verdi.