Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tatil rezervasyonları hız kazandı. Ancak internet üzerinden yapılan rezervasyonlarda yaşanan mağduriyetler de artıyor.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların rezervasyon sürecinde mutlaka yazılı sözleşme, elektronik posta veya kayıt altına alınmış yazışmalarla işlem yapması gerektiğini belirterek, hak kaybı yaşanmaması için belgelerin büyük önem taşıdığını ifade etti.

30 Gün Kuralına Dikkat

Şahin, paket tur ve tatil sözleşmelerinde tüketicilerin belirli şartlar altında rezervasyonlarını iptal edebileceğini söyledi.

Tatil başlangıcına 30 günden fazla süre kala yapılan iptallerde, vergi ve zorunlu yasal kesintiler dışında ödenen ücretin büyük bölümünün geri alınabileceğini belirten Şahin, bunun için iptal talebinin mutlaka yazılı veya elektronik posta yoluyla firmaya iletilmesi gerektiğini vurguladı.

Sözleşmeyi Okumadan İmza Atmayın

30 günden daha kısa süre kala yapılacak iptallerde ise sözleşmede yer alan maddelerin devreye girdiğini belirten Şahin, tüketicilere sözleşmeleri dikkatle incelemeleri çağrısında bulundu.

Özellikle yüksek kesinti oranları içeren sözleşmeler konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Şahin, tüketicilerin bu tür şartlar bulunan acenteleri tercih etmemesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Ayıplı Hizmette Hak Arama İmkânı Var

Otelde sunulan hizmetin reklam ve tanıtımlardaki vaatleri karşılamaması halinde tüketicilerin hak arayabileceğini belirten Şahin, bunun için eksikliklerin fotoğraf, video veya yazılı belgelerle kayıt altına alınmasının önem taşıdığını söyledi.

Belgelendirilen ayıplı hizmet nedeniyle tatil sonrasında da ilgili firma hakkında yasal hakların kullanılabileceği ifade edildi.