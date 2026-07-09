Tesiste üretilen böcekleri inceleyen Yumaklı, işletmenin sahibi ziraat yüksek mühendisi Ali Rıza Günal'dan üretim süreci ve ihracat yapılan ülkelerle ilgili bilgi aldı.

Yumaklı, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Doğa dostu, biyolojik ve biyoteknik mücadelenin önemine değindi.

Yumaklı "Son 15 yılda biyolojik ve biyoteknik mücadeleye yani zirai ilaç yerine zararlının düşmanının üretilerek o bitkisel üretim alanından uzaklaştırılmasıyla ilgili 1,9 milyar liralık bir destek verdik. Destek vermeye de devam edeceğiz. Sadece belli kurumlarımız değil Bakanlığımızın tamamı elbette bu mücadelenin içerisinde ancak AR-GE faaliyetlerini yürüten çok önemli bir Bakanlık birimimiz var.

Genel Müdürlüğümüz, TAGEM. Onlar da 9 enstitüsünde kahverengi kokarca, turunçgil zararlıları ve Akdeniz meyve sineği ile ilgili çalışma yapıyorlar. Enstitülerde zararlıların düşmanı olan avcı böcekleri yetiştiriyorlar. Yine fındıkta yürütülen bir entegre mücadelemiz var zararlılara karşı. Burada da bu mücadeleyle, bizim hesaplamalarımıza göre yaklaşık 9 milyar liralık zararın önüne geçilmiş durumda." dedi.