Esenboğa’da Yoğun Hareketlilik

Zirvenin sona ermesiyle birlikte, aralarında ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin de bulunduğu çok sayıda lider, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Esenboğa Havalimanı’na geçerek ülkelerine hareket etti.

Ankara Diplomasiye Ev Sahipliği Yaptı

İki gün boyunca küresel diplomasinin merkezi haline gelen başkentte; terörle mücadele, Ukrayna’daki savaş, İran’daki gelişmeler ve NATO’nun güney kanadının güvenliği gibi kritik başlıklar ele alındı. Gerçekleştirilen ikili temaslar ve alınan kararlar, ittifakın gelecek dönem politikalarına yön verecek nitelikte değerlendiriliyor.

Türkiye’den Başarılı Organizasyon

Zirvenin sorunsuz şekilde tamamlanması, Türkiye’nin uluslararası organizasyonlardaki ev sahipliği kapasitesini bir kez daha ortaya koyarken, Ankara’nın diplomasi sahnesindeki konumunu da güçlendirdi.