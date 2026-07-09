Türkiye Dünya Nüfusunun Yüzde 1’ini Oluşturuyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayımladığı “Dünya Nüfus Günü 2026” bültenine göre, Türkiye’nin nüfusu 86 milyon 92 bin 168 kişiye ulaştı. Bu rakamla Türkiye, 194 ülke arasında 18’inci sırada yer alırken, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 1’ini oluşturdu.

Zirvede Hindistan Var

Birleşmiş Milletler tahminlerine göre 2025 yılı ortasında dünya nüfusu 8,23 milyara ulaştı. Nüfus sıralamasında Hindistan ilk sırada yer alırken, Çin ve ABD onu takip etti. Bu üç ülke, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 40’ını barındırıyor.

Türkiye’de Yaşlanma Eğilimi Güçleniyor

Veriler, Türkiye’de çocuk ve genç nüfus oranlarının dünya ortalamasının altında seyrettiğini gösterirken, 65 yaş ve üzerindeki nüfusun payının yüzde 11,1’e yükselmesi dikkat çekti. Bu oran, küresel yaşlı nüfus ortalamasının üzerinde bulunuyor.

Uzmanlar, demografik yapıdaki değişimin eğitimden istihdama, sağlık hizmetlerinden sosyal politikalara kadar birçok alanda yeni planlamaları zorunlu kıldığına işaret ediyor. Türkiye’nin genç nüfus avantajını korurken yaşlanan nüfusa yönelik politikalarını güçlendirmesi, önümüzdeki dönemin en önemli başlıklarından biri olacak.