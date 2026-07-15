Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çankaya Belediyesi'ne yönelik yürütülen geniş kapsamlı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında çok sıcak gelişmeler yaşandı. Aralarında Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu çok sayıda şüpheli hakkında adli süreç tamamlandı. Mahkemeye sevk edilen Güner hakkında tutuklama kararı çıkarken, İçişleri Bakanlığı da idari tedbir kararını geciktirmeden açıkladı.

Dev Soruşturma: 36 Şüpheliden 24'ü Tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordine ettiği operasyon kapsamında Çankaya Belediyesi’ne yönelik iddiaları araştırmak üzere düğmeye basılmıştı.

Büyük Gözaltı Dalgası: Soruşturma kapsamında haklarında işlem başlatılan 36 kişiden 30'u emniyet güçlerince gözaltına alındı.

Adliyede Hareketli Saatler: Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de bulunduğu 24 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adli Kontrol Kararları: Geri kalan 6 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Can Güner Hangi Suçlarla İtham Ediliyor?

Soruşturma dosyasında yer alan iddialar oldukça ağır suç başlıklarını içeriyor. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve beraberindeki şüphelilere yöneltilen temel suçlamalar şunlar:

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Rüşvet Almak ve Vermek Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak

İçişleri Bakanlığı'ndan Resmi Açıklama: Görevden Uzaklaştırıldı

Tutuklama kararının Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından resmen verilmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı anayasal yetkisini kullanarak Hüseyin Can Güner'in görevine son verdi. Bakanlıktan yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara ili Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can GÜNER, Hakkında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Rüşvet Almak, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının İhalesine Fesat Karıştırmak' suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 15.07.2026 tarih ve 2026/458 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine; Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır." Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Almanya'da yakalandı İçeriği Görüntüle

Sürecin ardından Çankaya Belediyesi'nde meclis üyeleri arasından bir belediye başkan vekili seçilmesi ya da geçici bir görevlendirme yapılması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.