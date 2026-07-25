Kayseri’de bisiklet tutkusuyla bilinen Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, Erciyes Dağı'ndan gerçekleştirdiği bisiklet sürüşü sırasında talihsiz bir kaza geçirdi. Dağdan aşağıya doğru inmekte olan Tümgüç, şehir merkezine doğru ilerlerken Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde bisikletinin kontrolünü kaybetti. Dengesini yitirerek sert bir şekilde yola düşen talihsiz müdür, ağır yaralandı.

Olay Yerinde Büyük Üzüntü: Başkan Palancıoğlu Bilgi Aldı

Çevredeki vatandaşların kazayı fark etmesi üzerine durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, Mustafa Tümgüç’ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Acı haberi alır almaz hızla olay yerine gelen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yetkililerden kazanın detayları hakkında bilgi aldı. Başkan Palancıoğlu ve belediye çalışanları, yaşanan ani ölüm karşısında büyük bir şok ve derin bir üzüntü yaşadı.

Hastane Morguna Kaldırıldı

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Mustafa Tümgüç’ün cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla hastane morguna nakledildi. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Kayseri'de sevilen bir bürokrat olan Tümgüç’ün vefatı, ailesi, mesai arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu.