Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde, akrabalarının düğününe gitmek için heyecanla yola çıkan bir ailenin bulunduğu otomobil feci bir kaza yaptı. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi 8. Cadde üzerinde seyreden Burhan Y. idaresindeki 34 HDY 652 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyerlere şiddetle çarpan otomobil adeta hurdaya döndü.

Olay Yerinde Can Pazarı Yasandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık personellerinin yaptığı ilk incelemede, araçta bulunan 29 yaşındaki Sultan Y.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Sürücü Burhan Y. ile birlikte araçta buluna diğer yolcular Alpay Y., Nisa Y. ve Hikmet C. ise ilk müdahalelerinin ardından hızla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

Mutluluk Yolu Yas Evine Döndü

Kazada yaşamını yitiren Sultan Y.’nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Genç kadının, ailesiyle birlikte Talas ilçesindeki akrabalarının düğün törenine katılmak üzere konvoyla yola çıktığı öğrenildi. En mutlu günlerinde gelen acı haberle sarsılan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı.