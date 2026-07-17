Kayseri ve Kahramanmaraş hattında bomba etkisi yaratan bir "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması başlatıldı. Sıfır kilometre araç satın almak isteyen vatandaşların lüks araç bulma ve sıra bekleme hassasiyetini kullanan bir şebekenin, "Siyasi bağlantılarımız var, bayiden sıra beklemeden araç teslim ettiririz" vaadiyle milyonlarca liralık haksız kazanç sağladığı iddia edildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurularının ardından başlatılan soruşturmanın merkezinde ise Kahramanmaraş Barosu’na kayıtlı bir avukat ve ailesi yer alıyor.

"Sıra Beklemeyin" Diyerek Güven Kazandılar

Soruşturma dosyasına giren iddialara göre şüpheliler; avukat N.E., babası Z.A., eşi T.E. ve şirket ortağı Ü.Ö., sıfır kilometre araç piyasasındaki tedarik yoğunluğunu fırsat bildi Ankara, Kayseri ve çevre illerdeki mağdurlara, arkalarında güçlü siyasi figürlerin bulunduğunu ve bu sayede yetkili bayilerden araçları piyasadan çok daha hızlı ve sorunsuz şekilde çekebileceklerini iddia etti. Bu yönteme güvenen çok sayıda vatandaş, araç bedeli olarak milyonlarca lirayı şüphelilerin hesaplarına aktardı ya da elden teslim etti.

Milyonluk Banka Dekontları Sahte Çıktı!

Dolandırıcılık iddiasının en çarpıcı kısmı ise mağdurlara gönderilen belgelerle ortaya çıktı. Araçların ne zaman teslim edileceğini soran ve şüphelenmeye başlayan mağdurlara, şüpheliler tarafından "Paranız yetkili bayilerin hesabına geçti, işlemler yapılıyor" denilerek banka dekontları gönderildi.

Ancak mağdurların şikayeti üzerine savcılık talimatıyla yapılan teknik incelemelerde:

Mağdurlara iletilen banka dekontlarının tamamen gerçeği yansıtmadığı ve sahte olarak düzenlendiği,

Bahsi geçen yetkili araç bayilerine şüpheliler tarafından herhangi bir para transferinin gerçekleştirilmediği iddia edildi.

Suçlamaları Reddeden Avukat: "Bu Sadece Ticari Bir İlişki"

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kahramanmaraş Barosu avukatlarından N.E., hakkındaki suçlamaların hiçbirini kabul etmedi. Olayın bir dolandırıcılık tezgahı olmadığını savunan N.E., taraflar arasındaki durumun tamamen yasal çerçevede bir ticari ilişki olduğunu öne sürdü. Kim kimseden elden nakit para almadığını ve kimseye sahte evrak ya da sahte dekont temin etmediğini söyleyen şüpheli avukat, serbest bırakılmasını talep etti.

4 Şüpheliye Birden Adli Kontrol ve Yurt Dışı Yasağı

Dosyadaki delil durumunu ve mağdur sayısının fazlalığını göz önünde bulunduran mahkeme, soruşturmanın selameti açısından kritik bir karara imza attı. Suçlanan avukat N.E., eşi T.E., babası Z.A. ve şirket ortağı Ü.Ö. hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın genişleterek sürdürdüğü soruşturmada, mağdur sayısının ve buharlaşan paranın miktarının netleştirilmesi için banka hesap hareketleri ve dijital materyaller üzerindeki incelemeler titizlikle devam ediyor.