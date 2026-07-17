Kahramanmaraş'ın tarihi Bakırcılar Çarşısı, geçmişten günümüze uzanan köklü bakırcılık geleneğine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Dar sokaklarında yankılanan çekiç sesleri, yüzyıllık zanaatın hâlâ yaşatıldığını gösterirken, son ustalar bu kültürel mirası geleceğe taşımak için mücadele ediyor.

Geleneksel yöntemlerle şekillendirilen bakır ürünler, ustaların sabrı ve el emeğiyle ortaya çıkıyor. Her biri uzun süren işçilik gerektiren işlemeler, sadece bir kullanım eşyası değil, aynı zamanda Kahramanmaraş'ın kültürel değerlerini yansıtan önemli eserler olarak görülüyor.

Çırak Bulmakta Zorlanıyorlar

Teknolojinin gelişmesi ve seri üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte el işçiliğine dayalı mesleklerin sayısı giderek azalırken, bakırcılık da bu değişimden etkileniyor.

Tarihi çarşının deneyimli ustalarından Orhan Kavazoğlu, mesleğin büyük emek ve sabır istediğini belirterek, en büyük sorunlarının yeni neslin bu sanata yeterince ilgi göstermemesi olduğunu ifade etti.

Kavazoğlu, "Her bir ürünümüz saatler süren titiz bir çalışmanın ardından ortaya çıkıyor. El işçiliğine ilgi var ancak mesleği sürdürecek çırak bulmakta zorlanıyoruz. Gençlerin bu sanata yönelmesini istiyoruz." dedi.

Turistlerin İlgi Odağı

Tarihi atmosferi, geleneksel dükkânları ve el emeği ürünleriyle Bakırcılar Çarşısı, Kahramanmaraş'a gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Bakır tabaklardan süs eşyalarına, geleneksel işlemelerden özel tasarımlara kadar birçok ürün, ustaların maharetiyle hayat buluyor.

Kültürel Mirasın Geleceği İçin Destek Bekliyorlar

Bakırcılık ustaları, bu mesleğin yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığını, Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel hafızasının önemli bir parçası olduğunu vurguluyor.

Son ustalar, köklü zanaatın gelecek nesillere aktarılabilmesi için gençlerin mesleğe teşvik edilmesi ve geleneksel el sanatlarına yönelik desteğin artırılması gerektiğini ifade ediyor.

Kahramanmaraş Bakırcılar Çarşısı'nda yankılanan çekiç sesleri, asırlık bir geleneğin hâlâ yaşam mücadelesi verdiğini gözler önüne seriyor.