Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık seviyesini en üst noktada tutmak amacıyla önemli bir organizasyona imza attı. Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) çerçevesinde gerçekleştirilen yangın tatbikatı, gerçeği aratmayan sahneleriyle nefes kesti.

Hastanenin acil servis personeli ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin koordineli çalışması, olası bir kriz anında can kaybının nasıl önleneceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Acil Serviste Başlayan Yangına İlk Müdahale Sağlıkçılardan

Hazırlanan senaryo gereği, hastanenin en kritik noktalarından biri olan acil serviste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen alanlara ilk refleksi gösteren hastane sağlık personeli, yangın tüplerini kaparak alevlere ilk müdahaleyi başarıyla gerçekleştirdi.

Aynı anda hastane yönetimi tarafından itfaiye ekiplerine ihbarda bulunularak HAP protokolü resmi olarak başlatıldı.

Merdivenli İtfaiye Aracıyla İkinci Kattan Kurtarma Operasyonu

İhbarın hemen ardından hızla bölgeye intikal eden Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, adeta zamanla yarıştı:

Hızlı Tahliye: Bina içerisinde bulunan sağlık personeli, hasta ve hasta yakınları güvenli koridorlar kullanılarak dışarı çıkarıldı.

Yaralılara Müdahale: Senaryo kapsamında yoğun dumandan etkilenen ve yaralanan 4 personele açık alanda kurulan güvenli bölgede ilk tıbbi müdahale hızlıca yapıldı.

Nefes Kesen Kurtarma: İkinci katta mahsur kalan ve dumandan etkilendiği belirtilen bir vatandaş, itfaiyenin merdivenli aracıyla pencereden alınarak güvenli bir şekilde aşağı indirildi.

Başhekim Öztürk: "Amacımız Hızlı ve Sağlıklı Tahliyeyi Sağlamak"

Tatbikatı baştan sona yerinde takip eden ve koordinasyonu inceleyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Cebrail Öztürk, başarılı operasyonun ardından gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.

Bu tür tatbikatların sadece bir prosedür olmadığını, hayat kurtarıcı refleksler kazandırdığını belirten Öztürk şunları söyledi:

"Hastane Afet ve Acil Durum Planı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bu yangın tatbikatı, olası kriz anlarına ne kadar hazır olduğumuzu ölçmek açısından büyük önem taşıyor. Hem hastalarımızın hem de gece gündüz fedakarca çalışan personelimizin güvenliğini maksimum seviyede tutmak zorundayız. Onları olası bir yangın durumunda hızlı, paniksiz ve sağlıklı bir şekilde tahliye edebilmek adına bu tür pratik eğitimleri çok faydalı buluyoruz. Emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ederim."

Sağlık çalışanlarının ve itfaiye ekiplerinin tam bir profesyonellik ve tam koordinasyon içinde yürüttüğü çalışmaların ardından dev tatbikat başarıyla sona erdi.