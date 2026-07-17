Temmuz ayının ortalarına gelinmesiyle birlikte tüm Türkiye’yi etkisi altına alan kavurucu sıcaklar, Kahramanmaraş’ta da zirve noktaya ulaşıyor. Hafta sonunu dışarıda, mesire alanlarında veya yaylalarda geçirmeyi planlayan Kahramanmaraşlı hemşerilerimizi bunaltıcı bir hava dalgası bekliyor.

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre kent genelinde yağış ihtimali tamamen sıfırken, güneşli ve açık gökyüzü sıcaklığı tehlikeli seviyelere taşıyacak.

Cumartesi Günü Asfalt Sıcaklığı Hissedilir Derecede Artacak

19 Temmuz Cumartesi günü Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde nispeten serin bir hava hakim olsa da öğle saatlerinden itibaren güneş yüzünü iyice gösterecek. Özellikle şehir merkezinde ve asfalt zeminlerde hissedilen sıcaklığın çok daha yüksek olacağı belirtiliyor.

En Düşük Sıcaklık: 23°C

En Yüksek Sıcaklık: 37°C

Nem Oranı: %20 ile %85 arası

Rüzgar Hızı: Saatte 15 km Kahramanmaraş'ta Kardeş Kavgası: Ağabeyini Bıçaklayan Kardeş Polise Teslim Oldu! İçeriği Görüntüle

Pazar Günü Nem Kabusu: Sıcaklık 38 Dereceye Çıkıyor!

Hafta sonunun ikinci günü olan 20 Temmuz Pazar günü ise sıcaklıklar bir basamak daha yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde nem oranının tavan yapması, uykuyu ve gece yürüyüşlerini bile zorlaştıracak bir bunaltıcılığa neden olacak.

En Düşük Sıcaklık: 23°C

En Yüksek Sıcaklık: 38°C

Nem Oranı: %19 ile %90 arası

Rüzgar Hızı: Saatte 14 km

Piknik Yapacaklar Dikkat: Yangın Riski En Üst Safhada!

Hafta sonu Kılavuzlu, Kapıçam veya Başkonuş gibi mesire alanları ile Andırın ve Göksun yaylalarına akın etmeyi düşünen yerel halk için de kritik bir uyarı yapıldı. Yüksek sıcaklık ve kuru hava nedeniyle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması ve yangın riskine karşı azami hassasiyet gösterilmesi istendi.

Hafta sonunu açık havada değerlendirmek isteyen Kahramanmaraşlılar için en ideal zaman diliminin sabahın erken saatleri ile akşam serinliği olduğu belirtildi.