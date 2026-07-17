Kahramanmaraş'ta aile içinde çıkan kavga kanlı sona erdi. Onikişubat ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre babasını darp eden 22 yaşındaki genç, kendisini durdurmaya çalışan kardeşi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi'nde bulunan Begonya Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı olduğu öne sürülen 22 yaşındaki F.C., henüz bilinmeyen bir nedenle babasına saldırarak darp etmeye başladı.

Yaşanan olaya müdahale eden 19 yaşındaki kardeşi A.E.C., ağabeyini bıçaklayarak etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan F.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada darbedilerek yaralanan baba ise Yörükselim Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edildi.

Olayın ardından A.E.C., polis ekiplerine teslim olurken, olay yerinde inceleme yapan ekipler yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Öte yandan, F.C.'nin madde bağımlısı olduğu iddiasına ilişkin resmi makamlardan herhangi bir açıklama yapılmadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.