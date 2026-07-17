HG Hospital Üroloji Uzmanı Op. Dr. Mustafa Eren hakkında geçen yıl sosyal medya platformlarında yayımlanan iddialarla ilgili açılan davada mahkeme kararını verdi. Yaklaşık bir yıl süren yargılama sonucunda, doktor hakkında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edilirken, ilgili içeriklere erişim engeli getirilmesine karar verildi.

Kararın ardından açıklamalarda bulunan Op. Dr. Mustafa Eren, hakkında yayımlanan asılsız haberlerin ardından avukatı Ayşe Okumuş aracılığıyla hukuki süreç başlattıklarını belirtti. Yargılama sürecinin yaklaşık bir yıl sürdüğünü ifade eden Eren, mahkemenin iddiaların gerçeği yansıtmadığı yönünde karar verdiğini ve davayı kazandıklarını söyledi.

Kahramanmaraş Tabip Odası Başkanı Dr. Mehmet Akif Sarıca da süreç boyunca meslektaşlarının yanında olduklarını belirterek, sağlık çalışanlarının itibarını zedeleyen asılsız iddialara karşı hukuki mücadelenin önemine dikkat çekti.

Op. Dr. Mustafa Eren'in avukatı Ayşe Okumuş ise müvekkili hakkında "alkollü şekilde ameliyata girdiği" yönündeki iddiaların mahkeme kararıyla asılsız olduğunun ortaya konulduğunu ifade etti.

Mahkemenin, ilgili haber içeriklerine ve paylaşımların yer aldığı Facebook ile Instagram sayfalarına erişim engeli kararı verdiğini belirten Okumuş, haberi paylaşan kişiler hakkında ise kınama cezası uygulandığını söyledi.

Verilen cezanın yeterli olmadığını düşündüklerini dile getiren Okumuş, müvekkilinin uğradığı manevi zararın giderilmesi amacıyla dosyayı manevi tazminat talebiyle istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.