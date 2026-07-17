Kahramanmaraş Havalimanı, 2026 yılının ilk yarısında yolcu trafiğinde hareketli bir dönem geçirdi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan verilere göre, ocak-haziran döneminde havalimanını kullanan yolcu sayısı 157 bin 596 olarak kayıtlara geçti.

DHMİ'nin açıkladığı 2026 yılı Haziran ayı istatistiklerine göre, Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hatlarda 30 bin 797 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde havalimanında uçak trafiği de yoğun seyretti. Haziran ayında iç hatlarda 307, dış hatlarda ise 1 olmak üzere toplam 308 uçak iniş ve kalkış gerçekleştirdi.

Haziran ayında kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği toplam 239 ton olarak gerçekleşti. Bu veriler, havalimanının yalnızca yolcu taşımacılığında değil, lojistik faaliyetlerde de önemli bir rol üstlendiğini ortaya koydu.

Ocak-Haziran dönemini kapsayan ilk altı aylık verilere göre ise Kahramanmaraş Havalimanı'nda toplam 157 bin 596 yolcuya hizmet verildi.

Aynı süreçte havalimanında toplam 1.619 uçak iniş-kalkış yaparken, yük trafiği ise 1.234 ton olarak kaydedildi.

Açıklanan veriler, Kahramanmaraş Havalimanı'nın hem yolcu hem de yük taşımacılığında bölgenin ulaşım altyapısına önemli katkı sağlamayı sürdürdüğünü gösterdi.