Sağlık Bakanlığı, olası büyük Marmara depremine karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapsamlı bir planı devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle düzenlenen uluslararası konferansta konuşan Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin afet yönetiminde yeni bir modele geçtiğini duyurdu.

“DÜNYADA BİR İLK” REHBER HAZIRLANDI

Memişoğlu, “Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi” adıyla hazırlanan yeni sistemin dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.

Rehber kapsamında:

Afet anında sağlık hizmetlerinin koordinasyonu

Hastanelerin ve ekiplerin görev dağılımı

Sevk ve müdahale planları

Lojistik ve ulaşım organizasyonu

detaylı şekilde planlandı.

İSTANBUL 10 SAĞLIK BÖLGESİNE AYRILDI

Yeni modelin en kritik ayağını İstanbul oluşturuyor. Buna göre şehir, olası bir depremde daha hızlı müdahale edilebilmesi için 10 sağlık bölgesine ayrıldı.

Ayrıca:

Anadolu’daki iller İstanbul’daki bölgelere eşleştirildi

Her ilin görev alanı önceden belirlendi

Personel ve ekipman sevk planları saniye saniye hazırlandı

TÜM TÜRKİYE TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK

Yeni sistemle birlikte afet anında:

Hangi ilin nereye destek göndereceği

Hangi ekiplerin hangi saatte ulaşacağı

Hangi araç ve malzemenin kullanılacağı

önceden planlanmış olacak. Böylece müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN DERSLER

Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sağlık sistemi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek:

138 bini aşkın sağlık personelinin görev yaptığını

51 binden fazla hastanın sevk edildiğini

Sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinin hızla kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye’nin afetlere karşı kapasitesini artırdığını söyleyen Memişoğlu, UMKE, hava ambulansları ve yeni nesil helikopter sistemleriyle sağlık altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.