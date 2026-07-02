Sağlık Bakanlığı, olası büyük Marmara depremine karşı sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için kapsamlı bir planı devreye aldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle düzenlenen uluslararası konferansta konuşan Bakan Kemal Memişoğlu, Türkiye’nin afet yönetiminde yeni bir modele geçtiğini duyurdu.
“DÜNYADA BİR İLK” REHBER HAZIRLANDI
Memişoğlu, “Depremde Halk Sağlığı Hizmetleri Rehberi” adıyla hazırlanan yeni sistemin dünyada bir ilk olduğunu vurguladı.
Rehber kapsamında:
- Afet anında sağlık hizmetlerinin koordinasyonu
- Hastanelerin ve ekiplerin görev dağılımı
- Sevk ve müdahale planları
- Lojistik ve ulaşım organizasyonu
detaylı şekilde planlandı.
İSTANBUL 10 SAĞLIK BÖLGESİNE AYRILDI
Yeni modelin en kritik ayağını İstanbul oluşturuyor. Buna göre şehir, olası bir depremde daha hızlı müdahale edilebilmesi için 10 sağlık bölgesine ayrıldı.
Ayrıca:
- Anadolu’daki iller İstanbul’daki bölgelere eşleştirildi
- Her ilin görev alanı önceden belirlendi
- Personel ve ekipman sevk planları saniye saniye hazırlandı
TÜM TÜRKİYE TEK MERKEZDEN YÖNETİLECEK
Yeni sistemle birlikte afet anında:
- Hangi ilin nereye destek göndereceği
- Hangi ekiplerin hangi saatte ulaşacağı
- Hangi araç ve malzemenin kullanılacağı
önceden planlanmış olacak. Böylece müdahale süresinin minimuma indirilmesi hedefleniyor.
6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN DERSLER
Bakan Memişoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin sağlık sistemi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek:
- 138 bini aşkın sağlık personelinin görev yaptığını
- 51 binden fazla hastanın sevk edildiğini
- Sahra hastaneleri ve acil müdahale ünitelerinin hızla kurulduğunu hatırlattı.
Türkiye’nin afetlere karşı kapasitesini artırdığını söyleyen Memişoğlu, UMKE, hava ambulansları ve yeni nesil helikopter sistemleriyle sağlık altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.