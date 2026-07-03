Kahramanmaraş'ta Muharrem ayının manevi atmosferinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şubesi tarafından şehitlerin aziz hatırasına ithafen aşure programı düzenlendi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı.

Kahramanmaraş Valiliği himayelerinde, Onikişubat Belediyesi, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen programa kent protokolü, şehit aileleri, gaziler, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program kapsamında vatandaşlara aşure ikram edilirken, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Muharrem ayının paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan etkinlikte, aşure geleneğinin toplumsal birlikteliği güçlendiren önemli değerlerden biri olduğu ifade edildi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Ali Küpeli, düzenlenen programın şehitlerin hatırasını yaşatmak adına anlamlı bir buluşma olduğunu belirterek, organizasyona destek veren kurumlara, programa katılan protokol üyelerine, şehit ailelerine, gazilere ve vatandaşlara teşekkür etti.

Küpeli, tüm şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek, onların fedakârlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını vurguladı.

Muharrem ayının manevi ikliminde gerçekleştirilen program, edilen dualar ve paylaşılan aşure lokmalarıyla hem şehitlerin aziz hatırasını yaşattı hem de birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdi.