Kahramanmaraş'ta yaz mevsiminin etkisini artırmasıyla birlikte hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji tahminlerine göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların birkaç derece daha yükselmesi beklenirken, vatandaşlar bunaltıcı havadan korunmak için serin ve gölgelik alanları tercih ediyor.

Kentin tarihi ve ticari merkezlerinden biri olan Tarihi Kapalı Çarşı, kalın taş duvarları ve doğal hava sirkülasyonu sayesinde sıcak yaz günlerinde serinliğini koruyor. Alışveriş yapmak isteyenlerin yanı sıra sıcak havadan bir süre uzaklaşmak isteyen vatandaşlar da çarşıya yoğun ilgi gösteriyor.

Özellikle öğle saatlerinde açık alanlarda hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle birçok kişi serin ortam sunan kapalı mekânlara yönelirken, Tarihi Kapalı Çarşı hem tarihi atmosferi hem de doğal serinliğiyle ziyaretçilerine rahat bir nefes alma imkânı sunuyor.

Uzmanlar ise aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, özellikle yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını tavsiye ediyor.

Ayrıca sıcak havalarda bol su tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi, güneş ışınlarına uzun süre doğrudan maruz kalınmaması ve mümkün olduğunca gölge alanlarda vakit geçirilmesi gerektiği hatırlatılıyor.

Meteoroloji verilerine göre sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi beklenirken, vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları isteniyor.