Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün en önemli simgelerinden biri olan Muharrem ayı dolayısıyla geleneksel aşure ikramını bu yıl da vatandaşlarla buluşturacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek program kapsamında, 3 Temmuz Cuma günü tarihi Ulu Camii’nde gerçekleştirilecek etkinlikte 5 bin kişiye aşure ikramı yapılacak.

Cuma Namazı’nın ardından başlayacak programda vatandaşlara Muharrem ayının manevi iklimini yansıtan geleneksel aşure dağıtılacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlenecek aşure ikramıyla paylaşma, dayanışma ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi hedeflenirken, vatandaşların aynı sofranın bereketinde buluşarak Muharrem ayının manevi atmosferini birlikte yaşamaları amaçlanıyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm vatandaşlar 3 Temmuz Cuma günü Ulu Camii’nde düzenlenecek geleneksel aşure ikramına davet edildi.