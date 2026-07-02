Atasay Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Gülpak ile Hidromek Kahramanmaraş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demirkol, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş’ın ekonomik gelişimi ve şehrin geleceğine yönelik değerlendirmelerin yanı sıra Kahramanmaraş İstiklal Spor’un geleceği de ele alındı.

Kamuoyunun merakla beklediği Kahramanmaraş İstiklal Spor ile ilişkin açıklamaların ve kongre kararının önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılması bekleniyor.