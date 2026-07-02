arabük'ün Eskipazar ilçesinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 34 NDK 064 plakalı otomobil, Karabük-Ankara kara yolu Kemikli rampaları mevkisinde önünde seyreden M.A. yönetimindeki 59 AIP 159 plakalı tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 8 YARALI
Kazada otomobilin sürücüsü ile yanındaki Yakup Y. (46), E.O, H.G.Y. (12), S.A.O. (9), E.S.Y. (7), A.O. (7), İ.Y. (5) ve A.R.O. (4) yaralandı.
3 yaralının durumunun ise kritik olduğu kaydedildi.
Sağlık personelince yapılan kontrolde Yakup Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.