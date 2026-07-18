Afyonkarahisar’da terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesi ve hücre yapılanmalarının deşifre edilmesine yönelik yürütülen kararlı mücadele hız kesmeden devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı olduğu tespit edilen ve örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü iddia edilen şahıslara yönelik geniş çaplı bir çalışma başlattı.

Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından elde edilen delillerle birlikte operasyon için düğmeye basan ekipler, hain örgüte Afyonkarahisar’da büyük bir darbe indirdi.

Eş Zamanlı Baskınlarla Kıskıvrak Yakalandılar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı terörle mücadele birimleri, toplanan somut delillerin ve yapılan istihbari çalışmaların olgunlaşması üzerine operasyon kararını uyguladı. Önceden belirlenen ve örgüt üyelerince güvenli liman olarak görülen çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel döküman ele geçirilirken, hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheli emniyet güçleri tarafından kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyede Hareketli Dakikalar: Hakimlik Kararını Verdi

Gözaltına alınan 10 şüphelinin İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorguları ve yasal işlemleri tamamlandı. Geniş güvenlik önlemleri altında sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, daha sonra hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Gün boyu süren savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüpheliler hakkında yargı kararını verdi. Hakimlik, terör örgütü üyesi olmak ve örgüt adına faaliyette bulunmak suçlamasıyla hakim karşısına çıkan şüphelilerden 6’sının tutuklanmasına hükmetti. Operasyon kapsamında hakim karşısına çıkan diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Afyonkarahisar Emniyeti’nin şehir genelinde terör örgütlerinin finans, taban ve hücre yapılanmalarına yönelik operasyonel çalışmalarının kararlılıkla süreceği bildirildi.