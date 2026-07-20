Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. ABD ile İran arasındaki gerilim ve uluslararası petrol piyasasında yaşanan fiyat artışları, motorine yeni bir zam beklentisini gündeme getirdi.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1 lira 12 kuruş zam yapılması bekleniyor. Zam kararının kesinleşmesi halinde yeni fiyatlar 21 Temmuz Salı günü saat 00.01'den itibaren pompaya yansıyacak.

Temmuz ayında zamlar peş peşe geldi

Temmuz ayında akaryakıt ürünlerine art arda zamlar uygulanırken, motorin fiyatı kısa sürede önemli ölçüde yükseldi. Son olarak 17 Temmuz'da motorine yaklaşık 3 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 10 kuruş zam yapılmıştı.

Beklenen yeni artışla birlikte motorin fiyatlarının birçok ilde 75 liranın üzerine çıkması bekleniyor.

Akaryakıt fiyatları neden yükseliyor?

Uzmanlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışta uluslararası petrol fiyatları, döviz kurundaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğunu belirtiyor. Özellikle Orta Doğu'da yaşanan gerilimler ile küresel arz endişeleri, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.

Türkiye'de akaryakıt fiyatları; Akdeniz piyasasındaki rafineri ürün fiyatları, dolar kuru, ÖTV, EPDK payı ve KDV hesaplamaları dikkate alınarak belirleniyor. Dağıtım şirketlerinin uyguladığı fiyat politikaları nedeniyle pompa fiyatları şehirler ve istasyonlar arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Benzinde de artış beklentisi var

Sektör temsilcileri, motorinin ardından benzin fiyatlarında da yeni bir fiyat güncellemesinin gündeme gelebileceğini ifade ediyor. Nihai fiyatlar, uluslararası piyasalardaki hareketlilik ve günlük fiyatlandırma sürecinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.