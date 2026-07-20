Kahramanmaraş'ta sıcaklık 41 dereceye ulaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük hava tahmin raporuna göre Kahramanmaraş'ta yeni haftanın ilk günleri bunaltıcı sıcaklarla geçecek. Kentte özellikle pazartesi günü hava sıcaklığının 41 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, hissedilen sıcaklığın daha da yüksek olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye genelinde hafta ortasından itibaren Balkanlar üzerinden gelecek serin hava dalgasıyla batı bölgelerinde sıcaklıklar düşmeye başlayacak. Ancak Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini koruyacak.

5 günlük Kahramanmaraş hava durumu

Meteoroloji verilerine göre kentte beklenen hava durumu şöyle:

20 Temmuz Pazartesi: En düşük 24 , en yüksek 41 derece

En düşük , en yüksek 21 Temmuz Salı: En düşük 24 , en yüksek 40 derece

En düşük , en yüksek 22 Temmuz Çarşamba: En düşük 25 , en yüksek 40 derece

En düşük , en yüksek 23 Temmuz Perşembe: En düşük 24 , en yüksek 38 derece

En düşük , en yüksek 24 Temmuz Cuma: En düşük 23, en yüksek 38 derece, parçalı bulutlu

Hafta boyunca nem oranı gece saatlerinde yüzde 90'lara kadar yükselirken, gündüz saatlerinde ise oldukça düşük seviyelerde seyredecek. Rüzgarın saatte 12 ila 18 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin haftalık değerlendirmesine göre Türkiye genelinde pazartesi ve salı günleri sıcak hava etkisini sürdürecek. Çarşamba gününden itibaren Marmara ve Karadeniz'de yerel sağanaklar başlayacak, perşembe günü ise Balkanlar üzerinden gelen serin hava batı bölgelerinde sıcaklıkları mevsim normallerine çekecek.

Buna karşın Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz ile birlikte Kahramanmaraş'ta sıcak hava etkisini büyük ölçüde koruyacak. Kentte sıcaklıklar hafta sonuna kadar 38 derecenin altına düşmeyecek.

Hafta sonuna doğru parçalı bulutlu hava bekleniyor

Kahramanmaraş'ta cuma günü parçalı bulutlu bir gökyüzü beklenmesine rağmen yağış öngörülmüyor. Türkiye'nin batı ve iç kesimlerinde etkili olması beklenen gök gürültülü sağanakların ise Kahramanmaraş'ta etkili olmayacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uzmanları, özellikle öğle saatlerinde güneş ışınlarının dik geldiği 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunan vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmaması gerektiğini belirtiyor.