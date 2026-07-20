Kentte parfüm ve kozmetik ürünleri satışı yapan Serap Bayraktar, yaz döneminde satışların önemli ölçüde arttığını belirterek, vatandaşların deodoranta göre daha çok parfüm tercih ettiğini ifade etti.

"Parfüm Daha Fazla Tercih Ediliyor"

Bayraktar, parfümün kıyafetler üzerinde daha uzun süre kalıcılık sağladığını, deodorantın ise doğrudan cilt üzerine uygulanarak ter kokusunun önlenmesine yardımcı olduğunu söyledi.

Deodorantın kullanım amacına uygun şekilde uygulanmasının önemine değinen Bayraktar, doğru ürün tercihinin hem günlük konfor hem de kişisel bakım açısından büyük avantaj sağladığını dile getirdi.

Cilt Tipine Uygun Ürün Seçilmeli

Uzmanlar ise yaz aylarında artan terleme nedeniyle cildin daha hassas hale gelebildiğini belirterek, deodorant seçiminde cilt tipine uygun ürünlerin tercih edilmesini öneriyor.

Ürünlerin kullanım talimatlarına uygun şekilde uygulanmasının cilt tahrişini önlemeye yardımcı olacağını ifade eden uzmanlar, özellikle duş sonrası temiz ve kuru cilde deodorant uygulanmasının daha etkili sonuç verdiğini belirtiyor.

Hijyen ve Konfor İçin Doğru Kullanım Önemli

Sıcak havalarda doğru deodorant ve parfüm kullanımı hem kötü kokuların önüne geçiyor hem de gün boyu ferahlık hissi sağlıyor. Uzmanlar, kişisel hijyenin korunması için kaliteli ve cilt yapısına uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini vurgularken, bilinçli kullanımın yaz aylarını daha konforlu geçirmeye katkı sağladığını ifade ediyor.