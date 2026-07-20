Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 13-20 Temmuz 2026 tarihleri arasında il genelinde yürüttüğü kapsamlı operasyon ve denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bir hafta boyunca asayiş, narkotik, trafik, kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen uygulamalarda yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapılırken, çok sayıda suç unsuru ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda kent genelinde 36 bin 250 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan veya suçüstü yakalanan 106 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 33'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda ayrıca; 5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 5 av tüfeği, 6 kesici ve delici alet, 337 tabanca fişeği, 20 kurusıkı fişeği, 110 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 77 ayrı operasyonda uyuşturucu ticaretine yönelik önemli başarı elde edildi. Operasyonlarda 95 şüpheli yakalanırken, bunlardan 28'i tutuklandı. Yapılan aramalarda; 225,33 gram skunk, 127,49 gram metamfetamin, 225,2 gram bonzai, 10,31 gram esrar, 903 adet sentetik ecza, 455 adet ecstasy/captagon hap, 1 hassas terazi ele geçirildi.

Trafik ekipleri de kent genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bir haftalık süreçte; 28 bin 425 araç, 2 bin 50 motosiklet, 3 okul servisi denetlendi.

Alkol uygulamalarında 2 bin 565 araç kontrol edilirken, 19 abartı egzozlu araç, 332 belgesiz sürücü ve 65 yüksek sesle müzik yayını yapan araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Denetimler sonucunda 2 bin 726 araç ve sürücüye cezai işlem uygulanırken, 142 araç trafikten men edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlarda 4 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan aramalarda 3,4 litre etil alkol ile 4 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda 126 araç kontrol edilirken, 1.837 kişinin sorgusu yapıldı.

Denetimlerde aranması bulunan bir kişi yakalanırken, işlemleri tamamlanan 14 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne (GÖKSEM) teslim edildi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü, vatandaşların huzur ve güvenliğini tehdit eden suç ve suçlulara karşı mücadelenin aralıksız devam edeceğini belirterek, kent genelinde 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen denetim ve operasyonların aynı kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.