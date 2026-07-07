AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak ile birlikte Pazarcık'ta yapımı devam eden ulaşım projelerini yerinde inceledi.

Heyetin ilk durağı, yapımı süren Pazarcık Çevre Yolu İnşaatı oldu. Burada yüklenici firma ve ilgili kurum yetkililerinden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan milletvekilleri, projenin tamamlanmasıyla birlikte ilçe merkezindeki trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalacağını ve vatandaşların daha güvenli, konforlu ve hızlı ulaşım imkânına kavuşacağını ifade etti. Projenin planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesi için sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Çevre yolu incelemelerinin ardından heyet, Büyüknacar Mahallesi'nde yapımına başlanacak Aksu Köprüsü Projesi'nin gerçekleştirileceği alana geçti. Mevcut köprünün yerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından inşa edilecek yeni köprüyle ilgili DSİ Bölge Müdürü tarafından teknik bilgilendirme yapıldı.

Milletvekilleri, yeni köprünün bölge ulaşımını daha güvenli ve modern hale getireceğini belirterek, yatırımın Pazarcık ve çevre mahalleler için büyük önem taşıdığını vurguladı. Açıklamada, projenin hayata geçirilmesine verdiği destek dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya teşekkür edildi.

AK Parti heyeti, Kahramanmaraş'ın ulaşım altyapısını güçlendirecek yatırımların yakından takip edildiğini belirterek, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projelerin bir an önce tamamlanması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.