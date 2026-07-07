AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci ile Dr. Tuba Köksal, AK Parti Pazarcık İlçe Başkanı Halit Karabudak ile birlikte Muharrem Ayı dolayısıyla Pazarcık'ta bulunan Elif Ana Türbesi'ni ziyaret etti.

Anadolu'nun irfanını, hoşgörüsünü ve kardeşlik kültürünü temsil eden önemli manevi mekânlardan biri olarak kabul edilen Elif Ana Türbesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen heyet, bölge halkıyla sohbet ederek talep, öneri ve beklentileri dinledi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Muharrem Ayı'nın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendiren özel bir zaman dilimi olduğuna dikkat çekildi. Vatandaşlarla yakından ilgilenen milletvekilleri, iletilen taleplerin takipçisi olacaklarını ve çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ziyaret kapsamında bölgenin ihtiyaçları ve devam eden çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulunulurken, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin devam edeceği vurgulandı.

Muharrem Ayı dolayısıyla gerçekleştirilen ziyaret, vatandaşlarla çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi.