Olay, Fatsa ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. ile ağabeyi Mehmet G. arasında arazi meselesi nedeniyle iş yerinin önünde tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sırasında M.G., yanında bulunan tabancayla ağabeyi Mehmet G., yengesi Emine G. ve yeğeni Resul G.'ye ateş etti.

Aynı Aileden 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde Resul G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Mehmet G. ile Emine G. ise ambulansla kaldırıldıkları Fatsa Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Zanlı Kaçtı, Polis Peşinde

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli M.G.'nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.