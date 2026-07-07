Kaza, Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.T. (63) yönetimindeki 21 DR 064 plakalı dorsesiz tır, henüz bilinmeyen bir nedenle refüje çarparak kontrolden çıktı ve karşı şeride geçti.

Karşı yöne geçen tır, bu sırada Y.Ç. (41) idaresindeki 33 AIF 922 çekici ile 33 AFT 795 plakalı ayçiçeği yağı yüklü tırla kafa kafaya çarpıştı.

18 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Kazada, dorsesiz tırda yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Şehmus Tazecan olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan iki tır sürücüsü ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Şehmus Tazecan'ın cenazesi, otopsi işlemleri için morga götürüldü.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. D-400 kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.