Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz Ve Cumhur ittifakı Kahramanmaraş milletvekilleri ve AK Parti ve MHP il ve ilçe teşkilatları ile Vatandaşların Yoğun Katılımıyla ilçe belediye başkan adayları tek tek açıklandı.

Yaşanan 2. Depremin merkez üssü olan Elbistan için vefa borcunu ödemek için AK Partiden Elbistan Belediye Başkan Aday Adayı olan inşaat mühendisi Abdullah Yener Cumhur ittifakının Elbistan Belediye Başkan Adayı oldu.

Yola çıkarken doğup büyüdüğü şehri yalnız bırakmamak adına bu göreve talip olduğunu şehrine ve şehrin insanına bu vefa borcunu ödemek ve Elbistan’ı yine Elbistanlı teknik insanlar ile ayağa kaldıracağını belirten Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener’in adaylığı ilçede coşkuyla karşılandı.

Ak Parti Elbistan Belediye Başkan Adayı Abdullah Yener, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde gönül belediyeciliğini Elbistan’ın her ferdine yansıtacaklarını belirten Yener, ilçeyi yeniden inşa ve ihya etmek için çok çalışacaklarını belirtti.



