Ak Parti İlçe Başkanı Tıraş: Elbistan Malatya duble karayolu kenti cazibe merkezi haline getirecek

KAHRAMANMARAŞ 23.08.2021, 10:43
Ak Parti İlçe Başkanı Tıraş: Elbistan Malatya duble karayolu kenti cazibe merkezi haline getirecek