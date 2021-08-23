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Ak Parti İlçe Başkanı Tıraş: Elbistan Malatya duble karayolu kenti cazibe merkezi haline getirecek
KAHRAMANMARAŞ
23.08.2021, 10:43
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