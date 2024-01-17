Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde etkisini artıran kış şartlarıyla mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Onikişubat, Dulkadiroğlu, Göksun, Çağlayancerit ve Pazarcık’ın kırsal mahallelerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası derhal aksiyon aldı. Yerleşim yerlerini ulaşıma açık tutmak için gece gündüz teyakkuzda olan ekipler, kar yağışının meydana geldiği anda müdahale ederek olası aksamaların önüne geçiyor. Yoğun bir şekilde sürdürülen çalışmalarla Büyükşehir’in sorumluluk sahasındaki mahalle ve grup yolları ulaşıma açık tutuluyor. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve Alo 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtildi.

