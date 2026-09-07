Kahramanmaraşlı Gençler Hem Öğrendi Hem Üretti

Genç KAMEK Yaz Kursları Tamamlandı: 552 Genç Sanat ve Teknolojiyle Buluştu!

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Genç KAMEK Yaz Dönemi Kursları, gençlerin tatil dönemini verimli ve üretken bir şekilde geçirmesini sağladı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla 13-18 yaş grubuna yönelik hayata geçirilen ücretsiz eğitimlerde, tam 552 genç 24 farklı branşta yeni yetkinlikler kazandı.

Geleneksel El Sanatları ve Dijital Beceriler Bir Arada

Şehir merkezinde gerçekleştirilen programlar, gençlere hem geleneksel sanatları hem de çağın teknoloji ihtiyaçlarını bir arada öğrenme fırsatı sundu. Kurslar bünyesinde öne çıkan eğitim alanları şu şekilde sıralandı:

  • Geleneksel Sanatlar ve El Becerileri: Ebru, çini, seramik şekillendirme, ahşap boyama, resim ve deri minyatür eşya yapımı.

  • Dil ve Dijital Eğitimler: İngilizce A1, temel Python eğitimi ve oyun programlama.

Uygulamalı Eğitimlerle Geleceğe Güçlü Hazırlık

Alanında uzman eğitmenlerin rehberliğinde yürütülen derslerde teorik bilgiler doğrudan uygulamaya dönüştürüldü. Kursiyerler kendi özgün eserlerini ortaya koyarken aynı zamanda sosyal etkileşim ve güvenli bir üretim ortamı elde etti. Genç KAMEK yaz kursları, gençlerin ilgi alanlarını keşfetmelerine ve geleceğe çok daha donanımlı hazırlanmalarına katkı sağladı.

Kaynak: Haber Merkezi
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