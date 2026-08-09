Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından “Ailecek Fuardayız” temasıyla düzenlenen Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, her yaştan ziyaretçiyi KAFUM’da buluşturmayı sürdürüyor. Fuarın konser programları da yoğun ilgi görürken, bu kez Türk müziğinin güçlü vokallerinden Funda Arar sahne aldı. Funda Arar konserine Kahramanmaraşlıların ilgisi büyük oldu. Konserden saatler önce KAFUM’a gelen vatandaşlarla fuar alanı tamamen dolarken, konser boyunca 100 binin üzerinde müziksever Funda Arar’ın şarkılarına eşlik etti Funda Arar’ın sahneye çıkmasıyla birlikte KAFUM’da coşku zirveye ulaştı. Güçlü sesi, kendine özgü yorumu ve sahne performansıyla müzikseverlere hitap eden sanatçı, yaklaşık 2 saat boyunca sahnede kaldı Funda Arar; “Benim İçin Üzülme”, “Alagül”, “Yak Gel”, “Bağışla”, “Al Sevgilim”, “Doldur Yüreğimi”, “Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam”, “Kaçın Kurası”, “Namus”, “Hatıran Yeter”, “Batsın Bu Dünya”, “Seni Yazdım”, “Onu Alma Beni Al”, “Yediverenim”, “Her Şeyi Yak”, “Gamsız”, “Hafıza”, “Arapsaçı”, “Arpa Buğday Daneler” ve “Kara Sevda” gibi sevilen eserleri Kahramanmaraşlılar için seslendirdi.

Telefon Işıkları KAFUM’u Aydınlattı

Konser boyunca müzikseverlerin Funda Arar’a eşliği renkli görüntüler oluşturdu. Sanatçının duygusal şarkılarında yüz binin üzerindeki dinleyici cep telefonlarının ışıklarını yakarak KAFUM’da adeta yıldızlarla dolu bir atmosfer oluşturdu. Hareketli parçalarda ise alanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan şarkılara eşlik etti, dans ederek konser coşkusunu doyasıya yaşadı. Funda Arar da Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisine güçlü sahne performansıyla karşılık verirken, zaman zaman seyircilerle sohbet ederek konserin coşkusunu daha da artırdı.

“Kahramanmaraş’ın Bende Yeri Çok Ayrı”

Konser öncesi açıklamalarda bulunan Funda Arar, Kahramanmaraş’ın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu belirtti. Kahramanmaraş’a uzun bir aranın ardından yeniden geldiğini ifade eden Arar, “Kahramanmaraş severek geldiğimiz bir yer. Uzun bir aranın ardından yine Kahramanmaraş’tayız. Kahramanmaraş deyince aklıma ilk olarak dondurma geliyor. Bugün de yeme fırsatım oldu. Aynı şekilde tarhana. Kahramanmaraş’ın bende yeri çok ayrı” dedi. Kahramanmaraşlı şair Necip Fazıl Kısakürek’in eserinin müzik kariyerindeki özel yerinden de bahseden Funda Arar, “Kahramanmaraşlı Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Kaldırımlar’ şiirini konservatuardayken bir arkadaşım bestelemişti ve ben de onu ilk albümümde okudum. Benim ilk göz ağrım o şarkı” ifadelerini kullandı.

“Yeniden Ayağa Kalktığını Görmek Mutluluk Verici”

6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkma sürecine de değinen Funda Arar, şehirde kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden düzenlenmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi. Arar, “Depremin ardından Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalktığını görmek, bu tür organizasyonların düzenlendiğini görmek mutluluk verici. Burada olmak çok keyifli benim için” diye konuştu.