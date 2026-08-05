“15’inci Günde Temel Attık, 45’inci Günde İlk Konutları Teslim Ettik”

Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Aslında biz bir emaneti üstlendik. Ve emanet sahibi insanlar olarak da o sorumluluk bilinciyle çalışmaya gayret gösterdik. Hep birlikte çalıştık. Hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimizle el ele verdik ve ‘asrın inşası’ dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük. Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık ve Kahramanmaraş’ı eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam, daha güvenilir bir şehir haline getirmek mecburiyetindeydik. İşte bu bakışla çalıştık ve bir taraftan enkaz kaldırdık, evet ama bir taraftan da yeni şehri inşa edecek adımlarımızı attık. O yüzden alışılagelmişin dışında 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde, fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Ve hamdolsun bugün gururla bakacağımız, sokağında artık hüzün yerine sevincin, oradaki üzüntünün yerine artık çocuk cıvıltılarının duyulduğu bir Maraş’ı gururla tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.



