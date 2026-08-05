Bakan Murat Kurum, “Asrın felaketini asrın inşasına dönüştürdük” derken, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ise, “Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmüştür” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımlarıyla “Dirençli Şehirler Zirvesi” gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen zirvede, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden imar süreci, afetlere dirençli şehircilik anlayışı ve Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kaldırılma süreci tüm yönleriyle ele alındı. Programa; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Vali Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, ilçe belediye başkanları, TürkMedya yöneticileri, kamu kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
“Yatay Mimari ve Mahalle Kültürü Esas Alındı”
Yeni yerleşim alanlarının şehir kimliği gözetilerek planlandığını ifade eden Görgel, afetlere dirençli şehircilik anlayışına dikkat çekti. Başkan Görgel, “Kahramanmaraş’ta inşa edilen yeni yerleşim alanlarında yatay mimari esas alındı. Mahalle kültürünü yaşatan, sosyal donatı alanlarıyla desteklenen, güvenli ve modern yaşam alanları oluşturuldu. Toplu konutlarımız; estetik anlayışıyla, sağlam zemin etütleriyle, ulaşım ve sosyal yaşam bütünlüğüyle afetlere dirençli şehircilik anlayışının en güzel örneklerinden biri haline gelmiştir. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak altyapıdan ulaşıma, çevre yatırımlarından sosyal belediyeciliğe kadar her alanda çok yoğun bir çalışma yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Yeni yollar, yeni ulaşım yatırımları, parklar, yeşil alanlar, sosyal yaşam merkezleri, kültür ve spor tesisleriyle her yaştan hemşehrimize dokunan hizmetleri hayata geçirdik ve çalışmalarımıza ilk günkü aşkla devam ediyoruz.”
“Hedefimiz Sadece Yaraları Sarmak Değil, Geleceğin Kahramanmaraş’ını İnşa Etmek”
Başkan Görgel, yürütülen çalışmaların yalnızca depremin izlerini silmeye yönelik olmadığını belirterek, “Hedefimiz, depremin izlerini silmekten de öte geleceğin Kahramanmaraş’ını inşa etmek. Hamdolsun bugün bu hedefe her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir. Tabii tüm bu süreçlerin içerisinde şehrimize, binlerce yıllık tarihine ve kültürel mirasına da büyük bir hassasiyetle sahip çıkıldı. Depremde zarar gören tarihi ve tescilli yapılarımız restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kalktı ve şu anda da ayağa kalkmaya devam ediyor. Geçmişin ruhunu koruyan, geleceğe güven veren bu çalışmalar sayesinde Kahramanmaraş; tarihini koruyarak yarınlarını inşa eden örnek şehirlerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor” dedi.
“455 Bin Konutla Dünyaya Örnek Bir Başarı Ortaya Konuldu”
Konuşmasının sonunda yeniden inşa sürecine yönelik eleştirilere de değinen Bakan Kurum, “Depremden sonra bütün bakanlıklarımız sahaya gitti. Sayın Cumhurbaşkanımız bütün deprem illerini tek tek gezdi. Yapılması gerekenlerle ilgili talimatlarını verdi. 'Devlet nerede?' dediler. 'Devlet enkazın altında kaldı.' dediler. 'Bu işi yapamayacaklar.' dediler. Bugün geldiğimiz noktada Allah’a hamdolsun geçen yıl sonu itibarıyla 455 bin konutu bu devlet bitirdi. Bu yıl da parkıyla, bahçesiyle, stadyumuyla tüm detayları tamamlayarak teslim ediyoruz. 11 ilde, 3 bin 500 şantiyede yürütülen bu çalışma birçok Avrupa ülkesinden daha büyük bir ölçeğe ulaştı. Milletimiz de bu konutlarda huzur ve güven içerisinde yaşamını sürdürüyor” cümlelerini kaydetti.
“Sadece Bina Değil, Medeniyet İnşa Ettik”
Şehir planlamasının bütüncül bir anlayışla yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, tarihi mirasın korunmasına özel önem verildiğini söyledi. “Dört duvar bir çatı, bir binayı oluşturabilir ama medeniyet inşa etmek kolay değil. İşte Kahramanmaraş’ın hikâyesine baktığınızda birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehirden bahsediyoruz. Bu özelliği korumak zorundayız. O medeniyetin izlerini yeniden taşımak, yeniden gelecek nesillere aktarmak mecburiyetindeyiz. İşte bu mecburiyetler, bu bakışla bütüncül bir tasarım yaptık. Yani sadece bina yapmaktan ibaret görmedik. Yeşil alanıyla, parkıyla, ticari üniteleriyle... Eve ekmek götüremeyen, kepengini açamayan esnafı unutamazsınız. Tarihi de göz ardı edemezsiniz. Kapalı Çarşı, Demirciler Çarşısı, Kasaplar Çarşısı, İsa Divanlı Mahallesi... Sadece merkez değil; ilçeleriyle, köyleriyle birlikte tüm Kahramanmaraş için çalıştık”.
“Kahramanmaraş Yeniden İnşa Başarısıyla Anılacak”
Dirençli Şehirler Zirvesi’nin önemine değinen Başkan Görgel, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Bugün burada gerçekleştirdiğimiz Dirençli Şehirler Zirvesi’nin; afetlere hazırlık, güvenli şehirleşme, sürdürülebilir kalkınma ve şehirler arası bilgi paylaşımı açısından önemli sonuçlar doğuracağına yürekten inanıyorum. Kahramanmaraş artık yaşadığı acılarla değil, ortaya koyduğu yeniden inşa başarısıyla anılan bir şehir olacak. Bu tecrübeyi paylaşmaya, öğrenmeye ve birlikte üretmeye hep beraber devam edeceğiz.”
Bakan Kurum: “Asrın Felaketini Asrın İnşasına Dönüştürdük”
Panelde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremin ilk günlerinden itibaren yürütülen çalışmaların dünyada benzeri görülmemiş büyüklükte olduğunu belirterek, “6 Şubat’ta Pazarcık ve Elbistan merkezli iki deprem yaşadık. Binlerce canımızı, kardeşimizi toprağa verdik. Çok büyük acılar vardı. Sokaklarda hüzün, gözyaşı ve evini, işini, aşını, en önemlisi de ailesini kaybetmiş kardeşlerimiz vardı. Zor gündü. Sadece Kahramanmaraş’ta olmadı bu deprem; 11 ili, 14 milyon insanı etkileyen bir depremden bahsediyoruz. O yüzden ‘asrın felaketi’ diyoruz. Çünkü tarihimize baktığımızda böylesi büyük bir felaketle karşılaşmadık. Ve o gün itibarıyla da gerçekten bu zor süreçte Kahramanmaraş’ın insanları vakur duruşuyla, o metanetiyle aslında hepimize önderlik etti. Ben her enkaz başına gittiğimde şunu gördüm; ‘Devletimiz var olsun’ dediler. O ilk gün, enkazların kaldırılmaya başlandığı o ilk saatlerde bile vatandaşımız devletine, Sayın Cumhurbaşkanımıza güvendi. Ve hiçbir zaman biz de o güveni boşa çıkarmadık” dedi.
“15’inci Günde Temel Attık, 45’inci Günde İlk Konutları Teslim Ettik”
Deprem sonrası yeniden inşa sürecinin eş zamanlı yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, “Aslında biz bir emaneti üstlendik. Ve emanet sahibi insanlar olarak da o sorumluluk bilinciyle çalışmaya gayret gösterdik. Hep birlikte çalıştık. Hep birlikte Kahramanmaraşlı hemşerilerimizle, kardeşlerimizle el ele verdik ve ‘asrın inşası’ dediğimiz bu inşa sürecini yürüttük. Kahramanmaraş’ın ihtiyaçlarını gidermek zorundaydık ve Kahramanmaraş’ı eskisinden daha güzel, eskisinden daha sağlam, daha güvenilir bir şehir haline getirmek mecburiyetindeydik. İşte bu bakışla çalıştık ve bir taraftan enkaz kaldırdık, evet ama bir taraftan da yeni şehri inşa edecek adımlarımızı attık. O yüzden alışılagelmişin dışında 15. günde temel attık. Yani bir taraftan enkaz kaldırılıyordu ama bir taraftan da mimarlarımız, mühendislerimiz, plancılarımız en sağlam zeminde, fay hatlarından uzak yeni konutların inşası için seferberlik yürütüyorlardı. Ve 45. günde ilk konutlarımızı teslim etmeye başladık. Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık. Ve hamdolsun bugün gururla bakacağımız, sokağında artık hüzün yerine sevincin, oradaki üzüntünün yerine artık çocuk cıvıltılarının duyulduğu bir Maraş’ı gururla tüm Türkiye’ye, tüm dünyaya gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
“Sayın Cumhurbaşkanımız ve Murat Kurum Bakanımız Daima Yanımızdaydı”
Başkan Görgel, “Bu başarının en büyük mimarı; deprem sürecinde şehrimizi defalarca kez ziyaret ederek milletimizin devletine olan güvenini her fırsatta hissettiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şahsım ve hemşehrilerim adına kendilerine en kalbi şükranlarımı bir kez daha arz ediyorum. Yine bu süreçte Kahramanmaraş’ı bizlerin hemşehrisi gibi sahiplenen, yeniden imar ve ihya çalışmalarında gece gündüz demeden büyük bir gayret ortaya koyan ve hiçbir sorunumuzu masada bırakmayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a gönülden teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımızla kurduğumuz güçlü koordinasyon sayesinde şehrimizin yeniden inşasında çok önemli mesafeler katettik. Bu vesileyle Sayın Bakanımıza, tüm ekip arkadaşlarına, TOKİ Başkanlığımıza, Emlak Konut Genel Müdürlüğümüze, Başkanlığımıza, tüm kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Yine milletvekillerimize, Valimize, teşkilatlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımıza, STK’larımıza, ilçe belediyelerimize, emeği geçen herkese bir kez daha teşekkürlerimi arz ediyorum. En büyük teşekkür ise bütün zorluklara rağmen umudunu kaybetmeyen, sabırla, duasıyla ve metanetiyle bu şehri yeniden ayağa kaldıran Kahramanmaraşlı hemşehrilerimedir. Çünkü şehirleri binalar değil, insanlar ayağa kaldırıyor”
“Kahramanmaraş Artık Geleceğini İnşa Eden Bir Şehir”
Aradan geçen üç yıl içerisinde şehrin büyük bir dönüşüm yaşadığını vurgulayan Başkan Görgel, “Aradan geçen 3 yılın sonunda, Kahramanmaraş’ımız artık geleceğini inşa eden bir şehir konumunda. Yerleşim alanlarımız yeniden planlandı, depremin izlerini taşıyan altyapı büyük ölçüde yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Üstyapı yatırımları ile modern ve güvenli yaşam alanları oluşturuldu. Hastanelerimiz, okullarımız, sosyal donatı alanlarımız ve kamu binalarımız birçok noktada deprem öncesinden daha güçlü ve daha nitelikli bir yapıya kavuştu” diye konuştu
“Felaketin Büyüklüğü Kadar Yeniden İnşa İradesi de Tarihe Geçti”
Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından devlet ve milletin sergilediği dayanışmanın dünya tarihine geçen örneklerden biri olduğunu belirterek, “6 Şubat 2023’te yaşadığımız iki büyük deprem, karada meydana gelmiş en büyük afetlerden biri olarak dünya tarihine geçti. O acı günün ardından hayatımızın akışı tamamen değişti. Fakat aynı gün, dünyanın belki de en büyük devlet-millet dayanışmalarından biri de yine bu topraklarda ortaya çıktı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimizin tüm imkânları ilk andan itibaren sahaya indi. Milletimiz ise eşine az rastlanır bir dayanışma örneği sergiledi. Bugün geriye dönüp baktığımızda, felaketin büyüklüğü kadar yeniden inşa iradesinin de tarihe geçtiğini gururla ifade edebiliyoruz” dedi.
Deprem ve Alınan Tedbirler Konuşuldu
Zirvede, TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ile İlbank Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir’in katılımıyla “Dirençli Şehirlerde Yeni Yaşam Modeli” başlıklı oturum gerçekleştirildi. Programın devamında ise “Şehircilikte Yeni Model: Kahramanmaraş Deneyimi” panelinde Bakan Murat Kurum, 24 TV Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu’nun sorularını yanıtladı.
“Her Mahallede Yaşanabilir Bir Şehir İnşa Edildi”
Bakan Kurum, konutlarla birlikte altyapı, çevre ve sosyal yaşam yatırımlarının da eş zamanlı gerçekleştirildiğini ifade etti. Kurum, “Sadece konut yapılmadı; parkları, yolları, altyapısı yapıldı. Türkiye’nin çevre uzunluğu kadar bir altyapıdan bahsediyoruz. Arıtma tesislerimiz, düzenli depolama sahalarımız, geri dönüşüm tesislerimiz devreye alındı. Büyükşehir Belediyemiz bu tesislerden çıkan malzemelerle altyapı ve yol çalışmalarını yürütüyor. Enerji kullanımını yüzde 39 azalttık. Tüm binalar sıfır atık uyumlu ve enerji verimli olarak inşa edildi. Meydanlar, stadyumlar, otoparklar, sosyal alanlar yapıldı. Azerbaycan Mahallesi’nden Valilik Meydanı’na kadar her projede şehir hayatını güçlendirecek detaylar düşünüldü” dedi.