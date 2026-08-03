Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl da büyük bir coşkuyla hayata geçirdiği Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, görkemli bir başlangıç yaptı. KAFUM (Kahramanmaraş Fuar Merkezi), açılış gününden itibaren her yaştan vatandaşın akınına uğradı.

Gençlerin konserlerle doyasıya eğlendiği, yetişkinlerin ise nostaljik fuar günlerini hatırladığı organizasyon, Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel yaşamına büyük bir dinamizm kazandırdı.

Gençler Eypio Konseri ve Etkinliklerle Coştu

Fuarın ilk gününde özellikle çocukların ve gençlerin ilgisi tavan yaptı. Gün boyu süren oyunlar, stant ziyaretleri ve eğlence alanlarının ardından akşam gerçekleşen Eypio konseri ile heyecan zirveye tırmandı.

Fuar coşkusuna ortak olan genç ziyaretçilerden bazıları duygularını şu sözlerle ifade etti:

Elif Nur Gödeoğlu: "Geçtiğimiz iki yılda da fuara gelmiştim, bu yıl da ilk günden buradayım. Ay boyunca sık sık geleceğim."

Yusuf Talha Kirik: "Uzun zamandır beklediğimiz fuarımıza kavuştuk. Bugün sevdiğim sanatçı Eypio'yu canlı dinleme fırsatı buldum, harika bir gündü."

Sevin Nisa Gencer: "Çok coşkulu bir ortam var. 30 gün boyunca tüm konserler için KAFUM’da olacağız."

İbrahim Eren Şen: "Büyük bir heyecan ve özlemle beklediğimiz fuara yeniden kavuştuk. Arkadaş grubumuzla tüm ay buradayız."

Eski Fuar Nostaljisi Yeniden Canlandı

Organizasyon sadece gençlere değil, eski fuar günlerini özlemle anan yetişkinlere de unutulmaz anlar yaşattı. Yıllar sonra fuar atmosferini tekrar soluyan Mustafa Kömeağaç, "En son çocukluğumda gelmiştim. Bu fuar beni adeta geçmişe götürdü. Eskisinden çok daha modern ve güzel bir alan oluşturulmuş, Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Kahramanmaraş Ağustos Fuarı 31 Ağustos’a Kadar Devam Edecek

Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı; konserlerden tiyatro gösterilerine, çocuk atölyelerinden söyleşi ve kültürel etkinliklere kadar dolu dolu bir programla 31 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

📌 Etkinlik Takvimi: Fuar boyunca düzenlenecek tüm konser ve program detaylarına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin etkinlik takvimi adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.