Kahramanmaraş, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde, vatanı canı pahasına savunan şehitlerini ve gazilerini unutmadı. Şehir genelinde düzenlenen geniş katılımlı ve kapsamlı anma programları, birlik ve beraberlik ruhunu bir kez daha en üst seviyeye taşıdı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere şehir protokolü ve yüzlerce vatandaş ortak oldu.

Meşalelerle Milli Birlik Korteji: Demokrasi Meydanı’ndan Yükselen Ses

Anma programının ilk adımı, Demokrasi Meydanı’nda toplanan dev kalabalıkla atıldı. Şehir protokolü ve vatandaşlar, mehteran takımının marşları eşliğinde Milli Birlik Korteji'ni başlattı.

Ellerinde Türk Bayrakları ve meşalelerle yürüyen yüzlerce Kahramanmaraşlı, Demokrasi Meydanı’ndan Milli İrade Meydanı’na kadar adeta sel olup aktı. Yürüyüş boyunca açılan dev Türk Bayrağı görsel bir şölen sunarken, yükselen tekbirler ve hep bir ağızdan tek yürek söylenen marşlar duygu dolu anlar yaşattı.

Milli İrade Meydanı’nda Tarihi Buluşma

Kortejin ardından anma programının adresi Milli İrade Meydanı oldu. Alana kurulan dev platformda gerçekleştirilen programa katılım oldukça yoğundu. Programa; Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül, MHP İl Başkanı Mansur Metahan, Rektörler, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Vatandaşlar ellerindeki ay-yıldızlı bayraklarla meydanı kırmızı-beyaza boyayarak demokrasi nöbetine eşlik etti.

Mehteran Konseri, Kur'an Tilaveti ve Duygu Yüklü Belgesel

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda, eller semaya şehitler için kalktı. Okunan Kur'an-ı Kerim tilaveti meydandakilere huzur ve hüzün verirken, ardından sahne alan mehteran takımının konseri coşkuyu zirveye taşıdı.

Gecenin ilerleyen saatlerinde gösterimi yapılan ve 15 Temmuz gecesinin kırılma noktalarını anlatan belgesel film ise meydandakilere o tarihi geceyi yeniden yaşattı. İlahi ve kasidelerin okunduğu anma programı, sabaha karşı tutulan demokrasi nöbetleriyle son buldu.