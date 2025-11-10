Vefatının 87. yıl dönümünde Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal'in başucu kitabı cephede bile yanından ayırmadığı Reşat Nuri Güntekin'in 'Çalıkuşu' adlı romanıdır.
Ulu önderin en sevdiği yemek kuru fasulye-pilavdır.
Takım elbiselerinin tasarımlarını hep kendisi çizerdi. Gömleklerinin hepsi beyazdı. Lacivert takım elbise giymeyi sevmezdi.
Mustafa Kemal'in atlardan sonra en sevdiği hayvan köpekti. 'Fox' adını verdiği sadık bir köpeği vardı.
Hastalığının başlangıcında kendisini muayene eden Dr. Fissinger sigarayı günde iki pakete indirmesi gerektiğini söyleyince gülümseyerek; 'Ben zaten iki paket içiyorum. Bundan sonra bunu sizin izninizle yapacağım'. cevabını vermiştir.
Komadan çıksa da sağlık durumu elvermediği için 29 Ekim 1938 günü Ankara'da cumhuriyetin onbeşinci yıldönümü kutlamalarına katılamadı.
Özenli ve temiz bir Türkçe konuşurdu. Ancak bazı kelimeleri Rumeli şivesiyle telaffuz ederdi.
Kurtuluş Savaşında kanının son damlasına kadar mücadele eden, yaralanmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan Ömer adlı askerin hikayesini anlatan "Yanık Ömer" en sevdiği türküydü.
Durumunun daha da kötüleşmesiyle 10 Kasım 1938 perşembe sabahı saat 09:05'te İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda ebediyete intikal etti.