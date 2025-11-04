Doğanın şiiri Kahramanmaraş’ta yazılıyor

Kahramanmaraş’ta sonbahar, şehrin her köşesini bir tablo zarafetiyle süslüyor.
Altın sarı yapraklar rüzgârla dans ederken, dağların eteklerinden ovaya uzanan doğa, adeta zamanın durduğu bir manzara sunuyor.
Güneşin yumuşak dokunuşu, şehrin eşsiz bitki örtüsünü sıcak tonlara boyarken, tertemiz hava ve dingin atmosfer, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.
Bu büyüleyici anların ölümsüzleşmesinde Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği’nin emekleri de büyük rol oynuyor.
Doğanın sunduğu bu benzersiz güzellikler, dernek üyelerinin titiz gözlemleri ve ustalıkla yakaladıkları karelerle hafızalara kazınıyor.