Onikişubat’ta Bağ Bozumu Festivali coşkusu!

"Bağ bozumunun bereketi, kadın emeğinin zarafetiyle birleşiyor" sloganıyla düzenlenen festival, ilçenin bereketli topraklarıyla kadın girişimciliğini bir araya getirerek renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinlikte kadın kooperatifleri ve yerel üreticiler, stantlarda el emeği ürünlerini sergileyerek üretim gücünü gözler önüne serdi. Festival süresince, üzümden elde edilen yöresel lezzetler, geleneksel el sanatları ve Kahramanmaraş’a özgü yerel tatlar vatandaşların beğenisine sunuldu.

Festivale ünlü şefler Ömür Akkor ve Sinem Özler de katıldı. Ünlü şefler, yöresel ürünlerin ve üzümden yapılan geleneksel tatların sergilendiği stantları gezerek üreticilerle buluştu, Kahramanmaraş mutfağının zenginliğine vurgu yaptı.