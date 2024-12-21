OSMANİYE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, inandıkları yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceklerini söyledi.

Çelik, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın katılımıyla Tosyalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Osmaniye 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

Çelik, buradaki konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye selamlarını ileterek başladı.

Vatan, millet ve devlet denildiğinde ilk öne çıkan ilin Osmaniye olduğunu belirten Çelik, "Ne olursa olsun başımıza ne gelirse gelsin, hangi provokasyonla karşı karşıya kalırsak kalalım, netice itibarıyla bütün Türkiye, ümmetin duası Cumhurbaşkanı'mızın arkasında ama bir şeyi biliyoruz herkesten önce Osmaniye var arkamızda." diye konuştu.

Çeşitli olaylara bakarak hiçbir zaman umutsuzluğa kapınılmaması gerektiğini vurgulayan Çelik, ülkenin geleceğini karartmak isteyenlere de kanılmamasını istedi.

- "Yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz"

Türkiye'nin geleceğinin dünden daha aydınlık olduğuna dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu:

"Hiç kuşkunuz olmasın AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bundan sonrasında da Cumhurbaşkanı'mızla sonuna kadar yol yürümeye hep beraber devam edeceğiz. Karşımıza kimler çıktı? Cumhurbaşkanı'mız, Türkiye'nin menfaatlerini savunurken ana muhalefet partisinden çıktılar, Cumhurbaşkanı'mıza karşı Esad'ı savundular. Bugün Suriye halkı bir devrim yaptı. Esad'ı çöplüğe gönderdi."

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yol yürümeye devam ettiklerini, bu yolda yürümekten hiç usanmadıklarını, yorulmadıkları ifade etti.



Bu yolu sonuna kadar yürüyeceklerini vurgulayan Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Yeter ki bu birliği ve beraberliği koruyun, bu birliğimizi devam ettirin. Cumhurbaşkanı'mızın çeşitli zamanlarda karşısına çıkanların tek tek nasıl bertaraf olduğunu gördünüz. Bugün gelinen noktada ise Türkiye dimdik ayakta. Türkiye'nin geleceği sizin imzalarınızla gerçekleşiyor."

Partilerinde ana kademe ile gençlik ve kadın kollarının çok önemli olduğunu belirten Çelik, "Ana kadememiz, gençlik ve kadın kollarımızla birlikte inandığımız yolda yürümeye, hep beraber bu hikayenin yeni başarılarını yazmaya devam edeceğiz." dedi.

Çelik, kongrenin hayırlara vesile olmasını temenni etti.